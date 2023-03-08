На Сумщині біля російсько-українського кордону не виявлено формувань наступальних військ, - ОВА
Станом на вечір вівторка, 7 березня, біля російсько-українського кордону не виявлено формувань наступальних військ, які могли б атакувати Сумську область
Про це повідомляє Сумська ОВА.
"За повідомленнями військових, наразі оперативна ситуація на прикордонні Сумщини контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено. Підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону", - пише ОВА.
Проте росіяни щоденно обстрілюють прикордоння Сумської області. 7 березня терористи завдали щонайменше 45 ударів з мінометів та артилерії по Білопільській та Есманській громадах.
Обійшлось без жертв та руйнувань.
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