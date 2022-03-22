На Сумщині окупанти розстріляли подружжя пенсіонерів, які їхали на велосипедах до лікарні

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 19 березня 2022 року військовослужбовці збройних сил РФ з вогнепальної зброї обстріляли подружжя пенсіонерів, які їхали на велосипедах до тростянецької лікарні по польовій дорозі. Внаслідок обстрілу 59-річна жінка загинула, її чоловік отримав поранення.

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

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