На Сумщині окупанти розстріляли подружжя пенсіонерів, які їхали на велосипедах до лікарні
У Тростянці Сумської області російські військові вбили пенсіонерку та поранили її чоловіка, коли вони їхали на велосипедах до лікарні
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, 19 березня 2022 року військовослужбовці збройних сил РФ з вогнепальної зброї обстріляли подружжя пенсіонерів, які їхали на велосипедах до тростянецької лікарні по польовій дорозі. Внаслідок обстрілу 59-річна жінка загинула, її чоловік отримав поранення.
За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
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