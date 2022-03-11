На Сумщині окупанти скинули бомби на дитячий табір
У ніч проти 10 березня у Сумській області російсько-окупаційні війська з авіації скинули п’ять бомб на територію дитячого табору "Зоряний" біля села Вільшанка
Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.
Він заявив, що одна бомба влучила в житловий корпус: половина будинку знищена, в іншій половині вціліли лише стіни. Також повністю розбиті приміщення котельні. Зараз там вимкнені всі комунікації та немає опалення. Від ударної хвилі в таборі вибило всі вікна та двері.Про постраждалих не повідомляється.
- Нагадаємо, управління ООН з прав людини отримало "достовірні повідомлення" про декілька випадків використання російськими силами касетних боєприпасів у населених пунктах України.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже пройшла переломний момент у війні проти Росії. А далі на українців чекає лише шлях до перемоги.
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