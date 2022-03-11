На Сумщині окупанти скинули бомби на дитячий табір

Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

Він заявив, що одна бомба влучила в житловий корпус: половина будинку знищена, в іншій половині вціліли лише стіни. Також повністю розбиті приміщення котельні. Зараз там вимкнені всі комунікації та немає опалення. Від ударної хвилі в таборі вибило всі вікна та двері.

Нагадаємо, управління ООН з прав людини отримало "достовірні повідомлення" про декілька випадків використання російськими силами касетних боєприпасів у населених пунктах України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже пройшла переломний момент у війні проти Росії. А далі на українців чекає лише шлях до перемоги.

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Про постраждалих не повідомляється.