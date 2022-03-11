"Стратегічного перелому ми вже досягли": Зеленський закликав українців не піддаватися емоціям і боротися до перемоги

Про це він заявив у своєму відеозверненні.



"Неможливо сказати, скільки днів нам ще звільняти нашу землю. Але можна сказати, що ми це зробимо. Бо ми цього прагнемо. Бо ми вже досягли стратегічного перелому, ми вже йдемо до нашої мети, нашої перемоги", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, у Кремлі не виключають можливість зустрічі президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна, але тільки після "результативних" переговорів на рівні міністрів і делегацій.

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Глава держави наголосив, що це війна з дуже впертим ворогом, який не звертає уваги на тисячі своїх убитих солдатів, який збирає по всій Росії резервістів та строковиків, щоб кинути їх до пекла війни. Українці воюють з ворогом, який придумав завозити найманців проти них."Я знаю, що багато людей почали відчувати втому, нетерпіння. Емоції грають з людьми погану гру. Коли ми мобілізуємося, коли бачимо наші бойові перемоги й втрати ворога, ми очікуємо, що боротьба завершиться швидше, що окупанти впадуть швидше", – зауважив Зеленський.Він також додав, що ще потрібен час, терпіння, мудрість, енергія, уміння робити свою роботу по максимуму, щоб ми разом дійшли до перемоги.