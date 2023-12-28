У Ромнах люди не випускали депутатів міськради під час тривоги, вимагаючи грошей на ЗСУ. У Центрі соцдосліджень розповіли подробиці

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"У Ромнах розпочалася кампанія щодо виділення бюджетних коштів, вірніше затвердження бюджету, на наступний рік, як і в більшості громади України. Активна частина громади бажала, щоб певна сума коштів була виділена на підтримку Збройних Сил України, Територіальної оборони й депутати не змогли домовитися про ту суму і казали, що у них немає в бюджеті коштів для того, щоб виділяти на оборону громади, підтримку ЗСУ", - пояснила керівниця Центру соціальних досліджень.

За даними Костенко, сім'ї військових та громадські активісти були обурені тим, що фактично в бюджеті Роменської громади не знайшлося коштів на ЗСУ.

"Певна кількість депутатів скористалися оголошенням повітряної тривоги, зупинили розгляд цього питання почали виходити й власне на цьому тлі відбувся конфлікт і між секретарем, і головою роменської громади, й активістами. Вони намагалися зупинити депутатів і змусити їх проголосувати за виділення коштів. Фактично ситуація обумовлена тим, що депутатські фракції не пропрацювали та не підготували нормально це питання, не прокомунікували питання виділення коштів з громадою, - підкреслила вона. - Я думаю, це характерно для інших областей, закономірність така, що сьогодні керівництво громад чомусь не вважає за потрібним обговорювати питання бюджету на 2024 рік з мешканцями. Думаю, користуючись воєнним станом вони можуть такі волюнтаристські рішення".

Що передувало

На сесії Роменської міської ради 27 грудня, під час повітряної тривоги, спричиненої загрозою атаки ворожого МіГ-31, роменці заблокували вихід місцевим депутатам з Роменської міськради на Сумщині. Вони вимагали, щоб депутати проголосували за виділення грошей на допомогу ЗСУ з міського бюджету.

Відео з напруженої сесії міськради опублікували місцеві громадяни у мережі. За даними місцевих медіа, деякі депутати з фракцій "Слуга Народу" та "Європейської Солідарності" та позафракційний депутат Дмитро Менько запропонували змінити бюджет громади на 2024 рік. За їхнім проєктом рішення, міська програма підтримки ЗСУ мала отримати 107 млн грн з бюджету 2024 року.

"З першого разу, звісно, депутати не підтримали цей проєкт рішення. Та вже під натиском роменців, які прийшли на сесію у підтримку "грошей на ЗСУ", після тривалих "переговорів" голів фракцій з міським головою, вдалося дійти хоча б до такого рішення. Замість 107 мільйонів вибили хоча б 83 мільйони", – повідомляє місцевий канал "Ромни 24".

Нагадаємо, 15 грудня на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат Сергій Батрин підірвав гранати, вдома у нього знайшли передсмертну записку. Всі деталі про справу можна почитати у матеріалі "Еспресо.Захід".