На Сумщині під танковий обстріл потрапив неповнолітній юнак
Протягом п'ятниці, 30 червня, у Сумській області внаслідок російських обстрілів прогриміло 94 вибухи
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Росіяни здійснили 14 обстрілів прикордоння. Під удар потрапили Білопільська, Есманська, Юнаківська, Новослобідська, Миропільська, Хотінська, Краснопільська, Путивльська та Зноб-Новгородська громади.
Терористи використали міномети, АГС, артилерію та РСЗВ "Град".
У Хотінській громаді під танковий обстріл потрапив неповнолітній юнак (2006 р.н.). Йому надано медичну допомогу без госпіталізації.
Також пошкоджено складське приміщення агрофірми.
- Унаслідок обстрілу школи в Покровському районі Донеччини, 30 червня, двоє людей загинули та шестеро - поранені. Розпочато розслідування.
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