Про це інформує Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що 30 червня близько 11:20 окупаційні війська РФ вдарили, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню по селу Сергіївка Покровського району.

Снаряд потрапив на територію школи, де були 12 людей – адміністрація, вчителі й технічний персонал.

Унаслідок російського обстрілу загинули вчителька початкових класів та головна бухгалтерка. Ще шестеро співробітників навчального закладу отримали тілесні ушкодження. Їх ушпиталили з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями.

Частина будівлі школи розбита і розтрощена: меблі і шкільний інвентар, класні кімнати, кабінети та інші приміщення знищені.

Фото: Офіс генпрокурора

На місці працюють прокурори, правоохоронці та рятувальники.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни", - пише пресслужба.