Ворог ударив по школі на Донеччині: загинули вчителька та бухгалтерка, 6 співробітників поранено
Унаслідок обстрілу школи в Покровському районі Донеччини 30 червня двоє людей загинули та шестеро зазнали уражень. Розпочато розслідування
Про це інформує Офіс генпрокурора.
Слідство встановило, що 30 червня близько 11:20 окупаційні війська РФ вдарили, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню по селу Сергіївка Покровського району.
Снаряд потрапив на територію школи, де були 12 людей – адміністрація, вчителі й технічний персонал.
Унаслідок російського обстрілу загинули вчителька початкових класів та головна бухгалтерка. Ще шестеро співробітників навчального закладу отримали тілесні ушкодження. Їх ушпиталили з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями.
Частина будівлі школи розбита і розтрощена: меблі і шкільний інвентар, класні кімнати, кабінети та інші приміщення знищені.
Фото: Офіс генпрокурора
На місці працюють прокурори, правоохоронці та рятувальники.
"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни", - пише пресслужба.
- 29 червня у Краматорську на Донеччині завершили аварійно-рятувальні роботи на місці закладу громадського харчування, який окупанти атакували двома ракетами 27 червня. Виявлено тіла 12 людей.
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