На Сумщині піротехніки обстежили площу у понад 1,3 млн га, знешкоджено 5 тис. боєприпасів, - речник ДСНС

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"На Сумщині обстежили територію області площею понад 1,3 млн га. Сюди входить і критична інфраструктура, житловий фонд, залізничні та автошляхи, ну і звісно ж наші сільськогосподарські угіддя", - розповів Стрілка.



Речник ДСНС також зауважив, що за понад 100 днів війни тільки піротехніками ДСНС на Сумщині знешкоджено понад 5 тис. боєприпасів.



"Якщо порівнювати з торішніми даними, то за весь минулий рік ми знешкодили 3 тис. боєприпасів, а цього року лише за понад сто днів війни уже знешкодили 5 тис. боєприпасів", - зазначив він.

Стрілка додав, що боєприпаси знаходять в різних місцях, тож він закликав жителів міста та області бути максимально обережними.



"Ніхто з нас не повинен розслаблятись, а бути максимально уважними та обережними…Окрім того, до сьогодні з території РФ обстрілюють прикордонні райони Сумщини. Це відбувається як і артилерії, так і з авіації та мінометів", - наголосив Стрілка.

Протягом доби 8 червня росіяни неодноразово здійснювали авіанальоти на цивільні обʼєкти Сумщини. Під обстріл потрапили Краснопілля, а також Хотінська, Юнаківська та Середино-Будська громади



Уночі 10 червня на Сумщині росіяни 7 разів обстріляли з міномета Середино-Будську громаду

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb