На Сумщині піротехніки обстежили площу у понад 1,3 млн га, знешкоджено 5 тис. боєприпасів, - речник ДСНС
Речник ДСНС у Сумській області Олег Стрілка, переконаний, що попри активну роботу піротехніків, жителі Сумщини не мають розслаблятись, адже обстріли з території РФ тривають досі
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"На Сумщині обстежили територію області площею понад 1,3 млн га. Сюди входить і критична інфраструктура, житловий фонд, залізничні та автошляхи, ну і звісно ж наші сільськогосподарські угіддя", - розповів Стрілка.
Речник ДСНС також зауважив, що за понад 100 днів війни тільки піротехніками ДСНС на Сумщині знешкоджено понад 5 тис. боєприпасів.
"Якщо порівнювати з торішніми даними, то за весь минулий рік ми знешкодили 3 тис. боєприпасів, а цього року лише за понад сто днів війни уже знешкодили 5 тис. боєприпасів", - зазначив він.
Стрілка додав, що боєприпаси знаходять в різних місцях, тож він закликав жителів міста та області бути максимально обережними.
"Ніхто з нас не повинен розслаблятись, а бути максимально уважними та обережними…Окрім того, до сьогодні з території РФ обстрілюють прикордонні райони Сумщини. Це відбувається як і артилерії, так і з авіації та мінометів", - наголосив Стрілка.
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