На Сумщині посилили заходи безпеки в 5-кілометровій прикордонній зоні
Голова Сумської ОВА Володимир Артюх підписав розпорядження щодо посилення заходів безпеки у 5-кілометровій прикордонній зоні
Про це йдеться в повідомленні Сумської ОВА.
Так, згідно з розпорядженням, виїзд ремонтно-відновлювальних бригад, працівників сільськогосподарських підприємств у 5-кілометрову зону погоджується з військовим командуванням та органами місцевого самоврядування.
"Старшим бригад обов’язково узгоджувати з військовим командуванням, правоохоронними органами у районі виконання (проведення) робіт порядок оповіщення про небезпеку та евакуації (у тому числі медичної), у разі виникнення надзвичайної ситуації, що загрожує життю персоналу", - додали там.
Бригади мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту (бронежилети, шоломи), індивідуальними медичними аптечками за рахунок відповідних підприємств, установ та організацій.
Своєю чергою військові мають забезпечити супровід і прикриття працівників бригад під час виконання робіт.
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