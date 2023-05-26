На Сумщині посилили заходи безпеки в 5-кілометровій прикордонній зоні

Про це йдеться в повідомленні Сумської ОВА.

Так, згідно з розпорядженням, виїзд ремонтно-відновлювальних бригад, працівників сільськогосподарських підприємств у 5-кілометрову зону погоджується з військовим командуванням та органами місцевого самоврядування.

"Старшим бригад обов’язково узгоджувати з військовим командуванням, правоохоронними органами у районі виконання (проведення) робіт порядок оповіщення про небезпеку та евакуації (у тому числі медичної), у разі виникнення надзвичайної ситуації, що загрожує життю персоналу", - додали там.

Бригади мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту (бронежилети, шоломи), індивідуальними медичними аптечками за рахунок відповідних підприємств, установ та організацій.

Своєю чергою військові мають забезпечити супровід і прикриття працівників бригад під час виконання робіт.