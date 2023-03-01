На Сумщині спрацювала ППО

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Вибухи, що чули сьогодні на Сумщині, робота ППО! Дякуємо нашим захисникам і захисницям!", - пишуть в ОВА.

Повітряна тривога у Сумській області тривала з 18:57 до 19:25.

Протягом дня, 1 березня, росіяни здійснили обстріли 5 територіальних громад Сумщини: Новослобідської, Краснопільської, Есманської, Шалигинської та Білопільської.

Російські терористи використали міномети та ствольну артилерію. Загалом відомо про 31 прильот. Обійшлось без втрат та руйнувань.