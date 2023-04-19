На Сумщині внаслідок артилерійського обстрілу загинула жінка. Є руйнування

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Російські терористи використали міномети, артилерію та гранатомети для обстрілів: Річківської, Юнаківської, Новослобідської, Білопільської, Есманської і Середино-Будської громад.

У Річківській громаді внаслідок обстрілу з РСЗВ і артилерії є жертви. У селі Річки жінка загинула у кареті швидкої допомоги. Такоє є поранена людина. Пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди.

По Юнаківській громаді здійснено гранатометний обстріл. Унаслідок чого цивільний чоловік отримав поранення.

Приватні домогосподарства та володіння пошкодженні у Новослобідській і Середино-Будських громадах.

Загалом зафіксовано 165 прильотів у шести громадах.