На Сумщині внаслідок обстрілів рашистів загинув підліток

Про це на телеграм-каналі повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

"Ворог обстріляв місто із САУ (20 "прильотів"). 15-річний хлопчик був у той час на вулиці. На жаль, дитина загинула на місці", – написав чиновник.

Також, як він повідомив, ворожі снаряди вибухали на території місцевої лікарні. В той час до медзакладу на прийом прийшло багато пацієнтів.

"Руйнування масштабні. Пряме попадання було на другому поверсі. Там повністю зруйнована стіна. Пошкоджені стоматологічний та хірургічний кабінети. Вибиті майже всі вікна на всіх чотирьох поверхах. Зруйнований операційний блок. Зараз тут працюють рятувальники - розбирають завали", – розповів Живицький.

Руйнувань також зазнало приміщення прокуратури.

Нагадаємо, війська РФ зранку із САУ і ствольної артилерії обстріляли дві громади на Сумщині

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