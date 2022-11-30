Про це передає очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

Близько 23:00 29 листопада росіяни із мінометів обстріляли Миропільську громаду. Було 16 прильотів (120 мм калібру). Пошкоджене приватне домогосподарство. Там загорівся сінник.

Вже сьогодні зранку, 30 листопада, армійці РФ обстріляли Краснопільську громаду. Там було 10 прильотів із САУ. Також зі ствольної артилерії ворог вів вогонь по Білопільській громаді. На її території розірвалися 10 снарядів.

Наслідки ранкових обстрілів Краснопільської та Білопільської громад уточнюються.

За день, 29 листопада, російський агресор спрямував по території Сумської області 150 мін, снарядів та іншої вибухівки.

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