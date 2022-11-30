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Війна з Росією: хроніка
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Війська РФ зранку із САУ і ствольної артилерії обстріляли дві громади на Сумщині

30 листопада, 2022 середа
09:57
війна з Росією Сумщина

Вранці 30 листопада ворог знову гатив по Сумській області. Прильоти зафіксовано у Краснопільській та Білопільській громадах

Про це передає очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

Близько 23:00 29 листопада росіяни із мінометів обстріляли Миропільську громаду. Було 16 прильотів (120 мм калібру). Пошкоджене приватне домогосподарство. Там загорівся сінник. 

Вже сьогодні зранку, 30 листопада, армійці РФ обстріляли Краснопільську громаду. Там було 10 прильотів із САУ.  Також зі ствольної артилерії ворог вів вогонь по Білопільській громаді. На її території розірвалися 10 снарядів. 

Наслідки ранкових обстрілів Краснопільської та Білопільської громад уточнюються. 

  • За день, 29 листопада, російський агресор спрямував по території Сумської області 150 мін, снарядів та іншої вибухівки.

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Сумщина
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