На Сумщині внаслідок російських обстрілів зруйновано офіс агрофірми та приватну господарську споруду
Протягом дня 15 березня російські терористи здійснили обстріли територій 4 громад Сумської області
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Росіяни били по Краснопільській, Хотінській, Шалигинській та Новослобідській громадах. Загалом зафіксовано 14 ворожих обстрілів з різних видів зброї. Відомо про 161 прильот/постріл.
У Хотінській громаді внаслідок мінометного обстрілу зруйновано офіс агрофірми. Сталось пряме влучання, відомо про 7 прильотів.
Шалигинська громада: через мінометний обстріл, 10 прильотів, згоріла приватна господарська споруда.
Про пошкодження в інших громадах - не повідомляють.
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