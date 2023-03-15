На Сумщині внаслідок російських обстрілів зруйновано офіс агрофірми та приватну господарську споруду

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Росіяни били по Краснопільській, Хотінській, Шалигинській та Новослобідській громадах. Загалом зафіксовано 14 ворожих обстрілів з різних видів зброї. Відомо про 161 прильот/постріл.

У Хотінській громаді внаслідок мінометного обстрілу зруйновано офіс агрофірми. Сталось пряме влучання, відомо про 7 прильотів.

Шалигинська громада: через мінометний обстріл, 10 прильотів, згоріла приватна господарська споруда.

Про пошкодження в інших громадах - не повідомляють.