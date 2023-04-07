На Сумщині внаслідок російського обстрілу пошкоджено ангар, 2 трактори, авто та зерносховище
Протягом дня, 6 квітня, російські терористи здійснили 8 обстрілів прикордонних громад Сумської області
Про це повідомляє Сумська ОВА.
У Середино-Будській громаді внаслідок артилерійського обстрілу зафіксовано 9 прильотів. Пошкоджено ангар, 2 трактори, автомобіль та зерносховище.
Терористи також обстріляли Білопільську, Глухівську, Зноб-Новгородську, Новослобідську та Миропільську громади. Загалом зафіксовано 68 прильотів з артилерії, мінометів, АГС та скидання ВОГу за допомогою БПЛА.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.99
Купівля 36.99Продаж 37.8
-
EUR
Купівля 40.08Продаж 40.95
- Актуальне
- Важливе