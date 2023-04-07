На Сумщині внаслідок російського обстрілу пошкоджено ангар, 2 трактори, авто та зерносховище

Про це повідомляє Сумська ОВА.

У Середино-Будській громаді внаслідок артилерійського обстрілу зафіксовано 9 прильотів. Пошкоджено ангар, 2 трактори, автомобіль та зерносховище.

Терористи також обстріляли Білопільську, Глухівську, Зноб-Новгородську, Новослобідську та Миропільську громади. Загалом зафіксовано 68 прильотів з артилерії, мінометів, АГС та скидання ВОГу за допомогою БПЛА.