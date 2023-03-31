На Сумщині внаслідок російського обстрілу пошкоджено зерносховище та будинок: є поранений
У четвер, 30 березня, російські терористи обстріляли три громади Сумської області
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Росіяни обстріляли території Білопільської, Краснопільської та Середино-Будської громад Сумщини.
На Краснопільську громаду терористи скинули з БПЛА дві вибухівки. Внаслідок обстрілу отримав поранення місцевий.
"Середино-Будська громада: у другій половині дня були обстріли з мінометів – 13 прильотів. В результаті обстрілу пошкоджено нечинне зерносховище та приватний будинок", - пише ОВА.
У Білопільській громаді відбувся обстріл з території РФ. Відомо про 41 постріл з гранатометів.
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