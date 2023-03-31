На Сумщині внаслідок російського обстрілу пошкоджено зерносховище та будинок: є поранений

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Росіяни обстріляли території Білопільської, Краснопільської та Середино-Будської громад Сумщини.

На Краснопільську громаду терористи скинули з БПЛА дві вибухівки. Внаслідок обстрілу отримав поранення місцевий.

"Середино-Будська громада: у другій половині дня були обстріли з мінометів – 13 прильотів. В результаті обстрілу пошкоджено нечинне зерносховище та приватний будинок", - пише ОВА.

У Білопільській громаді відбувся обстріл з території РФ. Відомо про 41 постріл з гранатометів.