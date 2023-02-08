На Сумщині внаслідок російського обстрілу загинула літня жінка

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Сьогодні на жаль, ми втратили мирну жительку Сумщини. У результаті артобстрілу з 15.07 до 15.40 по с. Павлівка Білопільської громади (20 прильотів) і попадання снаряду в приватний житловий будинок загинула місцева літня жінка 1946 року народження", - пишуть в ОВА.

У вівторок, 7 лютого, росіяни обстріляли Краснопільську, Юнаківську, Білопільську, Середино-Будську, Зноб-Новгородську, Шалигинську та Глухівську громади.

За день на Сумщині зафіксовано 125 прильотів. На українські території росіяни також скинули з БПЛА 3 вибухових пристроїв, і здійснили 1 кулеметну чергу.

Краснопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів, ймовірно калібру 120 мм, відомо про 20 прильотів. Зноб-Новгородська громада: здійснено обстріл, ймовірно АГС − 21 прильот.

"Білопільська громада: крім мінометного обстрілу по с. Павлівка, зафіксоване скидання із БПЛА 2 боєприпасів (типу ВОГ) на територію громади. Також здійснювався мінометний обстріл в іншому селі громади − 11 прильотів", - пише ОВА.

По місту Середина-Буда росіяни скинули з БПЛА вибуховий пристрій (типу ВОГ 25 П), який не розірвався. Юнаківська громада: ворог бив з мінометів по території громади − 8 прильотів, а потім ще 18.

"Шалигинська громада: росіяни скинули на територію громади 7 мін, а також здійснили обстріл із стрілецького озброєння (1 черга з крупнокаліберного кулемета). Глухівська громада: був мінометний обстріл − 17 мін прилетіло на територію громади", - йдеться у звіті.