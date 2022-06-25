На Сумщині вранці лунали вибухи: працювала ДСНС
У Сумах і в районі Бездрика на Сумщині близько 11:00 25 червня було чутно вибухи, оскільки працювала ДСНС
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.
"Якщо сьогодні близько 11 ранку ви чули вибухи у Сумах та районі Бездрика - не хвилюйтесь.
Працювали вибухотехніки ДСНС", - наголосив він.
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