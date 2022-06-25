Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

"Якщо сьогодні близько 11 ранку ви чули вибухи у Сумах та районі Бездрика - не хвилюйтесь.

Працювали вибухотехніки ДСНС", - наголосив він.

23 червня росіяни обстріляли село на Сумщині фосфорними снарядами, унаслідок чого постраждала дитина

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