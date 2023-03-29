На Сумщині за день зафіксовано 58 прильотів внаслідок російських обстрілів
За день, 29 березня, російські терористи здійснили обстріли 4 громад Сумської області
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Росіяни обстріляли території Білопільської, Зноб-Новгородської, Шалигинської та Середино-Будської громад Сумщини. Терористи використали міномети, САУ, гранатомети та ствольну артилерію.
Загалом зафіксовано 58 прильотів і 29 прострілів з АГС (гранатомету).
Обійшлось без втрат та руйнувань.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.46
Купівля 37.46Продаж 38.32
-
EUR
Купівля 40.3Продаж 41.17
- Актуальне
- Важливе