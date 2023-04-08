На Сумщині за день зафіксовано майже 100 прильотів внаслідок російських обстрілів
За день, 8 квітня, у Сумській області зафіксовано 79 прильотів внаслідок російської агресії
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Росіяни обстріляли 4 прикордонних громади – Білопільську, Хотінську, Великописарівську та Миропільську. Зафіксовано 79 прильотів.
Терористи використали міномети, АГС, також скидали боєприпаси (типу ВОГ) з безпілотника.
В усіх випадках обійшлось без постраждалих.
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