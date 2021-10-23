На Сумщині знешкодили 50 бандитів угрупування "авторитетів" з Грузії та Росії

Встановлено, що зловмисників координували «злодії в законі» так званого Сухумо-кутаїського клану, у тому числі з території РФ. Учасники угруповання намагалися поширити злочинний вплив на жителів декількох регіонів України. Щоб реалізувати це, вони створили розгалужену мережу своїх "осередків", інформує Еспресо.TV.

"Зловмисники залякували громадян, тероризували підприємців і «вибивали» з них гроші. До потерпілих кримінальники застосовували психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи. Одержані суми лідери угруповання направляли на поповнення злодійської "каси", - йдеться в оприлюднених сьогодні, 23 жовтня 2021 року, матеріалах пресцентру Служби безпеки України.

Крім того, зловмисники використовували одержані "прибутки" для підтримки засуджених поплічників у місцях позбавлення волі, а також поширення там злочинного впливу.



Під час слідчих дій за місцями перебування учасників групи, правоохоронці виявили:

засоби зв’язку, комп’ютерну техніку та банківські картки із доказами протиправної діяльності,

​відмички,

"боргові" розписки потерпілих, з яких зловмисники вимагали гроші.

За матеріалами СБУ, трьом організаторам угруповання повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за:

ч. 2 ст. 189 (вимагання),

ч. 2 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу),

ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших учасників протиправної діяльності.

Заходи із викриття правопорушень проводили співробітники Управління СБУ в Сумській області спільно зі слідчими обласного управління Національної поліції та оперативним блоком Державної установи "Сумська виправна колонія № 116" за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb