На Сумщині знешкодили 50 бандитів угрупування "авторитетів" з Грузії та Росії
В ході масштабної спецоперації у Сумській області нейтралізовано злочинне угруповання, до якого входило майже 50 осіб
Встановлено, що зловмисників координували «злодії в законі» так званого Сухумо-кутаїського клану, у тому числі з території РФ. Учасники угруповання намагалися поширити злочинний вплив на жителів декількох регіонів України. Щоб реалізувати це, вони створили розгалужену мережу своїх "осередків", інформує Еспресо.TV.
"Зловмисники залякували громадян, тероризували підприємців і «вибивали» з них гроші. До потерпілих кримінальники застосовували психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи. Одержані суми лідери угруповання направляли на поповнення злодійської "каси", - йдеться в оприлюднених сьогодні, 23 жовтня 2021 року, матеріалах пресцентру Служби безпеки України.
Крім того, зловмисники використовували одержані "прибутки" для підтримки засуджених поплічників у місцях позбавлення волі, а також поширення там злочинного впливу.
Під час слідчих дій за місцями перебування учасників групи, правоохоронці виявили:
- засоби зв’язку, комп’ютерну техніку та банківські картки із доказами протиправної діяльності,
- відмички,
- "боргові" розписки потерпілих, з яких зловмисники вимагали гроші.
За матеріалами СБУ, трьом організаторам угруповання повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за:
- ч. 2 ст. 189 (вимагання),
- ч. 2 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу),
- ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших учасників протиправної діяльності.
Заходи із викриття правопорушень проводили співробітники Управління СБУ в Сумській області спільно зі слідчими обласного управління Національної поліції та оперативним блоком Державної установи "Сумська виправна колонія № 116" за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.21
Купівля 26.21Продаж 26.45
-
EUR
Купівля 30.35Продаж 30.76
- Актуальне
- Важливе