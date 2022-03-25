Про це йдеться на сторінці бригади у Facebook, - інформує Еспресо.TV.



"Холодноярці" виклали фото знищеної під Тростянцем ворожої техніки.



"Розбитий НЛАВом російський танк Т-80. Холодноярська піхота вразила його на місці, де раніше неодноразово розбивали противника: тут вже почили у Бозі пару російських БМП, танки, автомобільна техніка. Та це чомусь не зупиняє російських окупантів: вони регулярно прибувають на "намолене" місце, де українські оборонці завжди "тепло" їх зустрічають", - написали у 93-й бригаді "Холодний Яр".



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb