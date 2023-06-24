Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Останні тижні у зоні смуги Купʼянськ - Сватове ситуація була доволі напружена. Ворог продовжує вчиняти ударно-штурмові дії, але жодного метра деокупованої території вони не відвоювали. На цій ділянці фронту ЗСУ мають завдання не допустити прориву противника, і ця задача виконується дуже успішно", - підкреслив Маляревич.

За словами молодшого сержанта, контрнаступ ЗСУ неможливий без знищення артилерії противника.

"На ділянці Сватове - Кремінна ворог сконцентрував достатньо потужну силу й постійно її оновлює. Росіяни кидають у бій підрозділи "Шторм Z", які здебільшого ліквідовані нами. Противник не має снарядного та кадрового голоду. Ворог постійно поповнює свої сили, але йому не вдається створити той самий ударний кулак, який їм допоможе досягти успіху на цій ділянці. Контрнаступ ЗСУ неможливий без знищення артилерії противника. Перш ніж атакувати та захоплювати позиції противника, потрібно знекровити особовий склад й артилерійські засоби ворога", - зауважив Маляревич.

Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої механізованої бригади Юрій Федоренко зазначив, що понад два тижні ворог намагається штурмувати позиції ЗСУ підрозділами "Шторм Z"

Російські війська продовжують зосереджувати свої основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, там тривають важкі бої

















