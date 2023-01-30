Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Сватівському напрямку ініціатива за ЗСУ. Минулого тижня вдалося деокупувати населений пункт Новоселівське та зайняти більш вигідні позиції та положення для подальшого розвитку контрнаступальних дій. Противник намагається вчиняти ударно-штурмові дії, щоб знайти наші слабкі місця в обороні, але таких місць ворогу виявити не вдається. Противник отримує гідну відсіч", - підкреслив Федоренко.

Окупанти використовують безпілотники для проведення розвідки та коригуванню вогню, а також завдають удари по позиціях ЗСУ.

"Збиваємо ворожі безпілотники. Противник намагався відбити населений пункт, який був звільнений, але ми розгадали задум противника і розбили вороже угруповання штурмовиків. Противник активно будує третю лінію оборони поза Сватовим та розуміє, що місто буде деокуповано. Ворог не залишає надій поновити вплив на Куп'янському напрямку, але впевнений, що йому не вдасться це зробити", - зауважив Федоренко.

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