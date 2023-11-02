На таврійському напрямку сили оборони України знищили ворожий Су-25

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Загалом було знищено 40 одиниць військової техніки. Зокрема, шість танків, 11 ББМ, сім артсистем, шість БПЛА, вісім автомобілів і одну одиницю спецтехніки. Втрати ворога в особовому складі склали 360 осіб.

Загарбники завдали на Таврійському напрямку 14 авіаударів, провели 30 бойових зіткнень та здійснили 959 артобстрілів.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" упродовж доби виконали 1068 вогневих завдань", - повідомляє генерал Тарнавський.