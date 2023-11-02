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Головна Війна з Росією На таврійському напрямку сили оборони України знищили ворожий Су-25

На таврійському напрямку сили оборони України знищили ворожий Су-25

2 листопада, 2023 четвер
18:30
Війна з Росією

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" українські бійці знищили російський штурмовик Су-25 та ще близько 40 одиниць техніки

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Загалом було знищено 40 одиниць військової техніки. Зокрема, шість танків, 11 ББМ, сім артсистем, шість БПЛА, вісім автомобілів і одну одиницю спецтехніки. Втрати ворога в особовому складі склали 360 осіб.

Загарбники завдали на Таврійському напрямку 14 авіаударів, провели 30 бойових зіткнень та здійснили 959 артобстрілів.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" упродовж доби виконали 1068 вогневих завдань", - повідомляє генерал Тарнавський.

  • Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знищили літак та 930 окупантів. Також українські захисники відбили атаки ворога на Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському та Марїнському напрямках.

втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
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