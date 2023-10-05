На Тайвань обрушився тайфун: одна людина загинула, 304 поранено

Про це інформує Reuters.

Крім того, тайфун завдав локальних руйнувань: пошкоджені будівлі та повалені дерева. Через проливні дощі та сильний вітер мільйони людей у низці міст пропустили роботу і навчання в школах. У частині з них оголосили вихідний.

Багато пошкоджень зафіксували на острові Орхідея біля узбережжя Тайчжуна в Тихому океані: там проживає близько 5 тисяч людей. У соцмережах з'явилися фото з авто, які злетіли з доріг, затонулими рибальськими човнами та розбитими вікнами в школах.

Дві основні внутрішні авіакомпанії Тайваню, UNI Air і Mandarin Airlines, скасували більшість своїх рейсів на четвер. За інформацією мінтранспорту, загалом було скасовано 46 міжнародних рейсів. Також зупинили рух поромів до віддалених островів.

Tropical Storm Risk повідомляє, що швидкість вітру сягала 252 км/год: він послабшав, коли перетнув Тайванську протоку і попрямував до китайської провінції Гуандун. Найбільщі дощі пройшли у гірських і малонаселених частинах повіту Пінгтунг на півдні, а також у повітах Тайтунг і Хуалянь на східному узбережжі. Тайфун також зачепив південне портове місто Гаосюн.

Зазначається, що сильні дощі, переважно на півдні і сході острова, триватимуть до п'ятниці, 6 жовтня.