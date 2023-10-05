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На Тайвань обрушився тайфун: одна людина загинула, 304 поранено

5 жовтня, 2023 четвер
14:20
Світ тайфун Койну охопив південну околицю Тайваню

На південь Тайваню у четвер, 5 жовтня, обрушився тайфун "Койну", внаслідок якого одна людина загинула та ще 304 зазнали поранень

Про це інформує Reuters

Крім того, тайфун завдав локальних руйнувань: пошкоджені будівлі та повалені дерева. Через проливні дощі та сильний вітер мільйони людей у низці міст пропустили роботу і навчання в школах. У частині з них оголосили вихідний. 

Багато пошкоджень зафіксували на острові Орхідея біля узбережжя Тайчжуна в Тихому океані: там проживає близько 5 тисяч людей. У соцмережах з'явилися фото з авто, які злетіли з доріг, затонулими рибальськими човнами та розбитими вікнами в школах. 

Дві основні внутрішні авіакомпанії Тайваню, UNI Air і Mandarin Airlines, скасували більшість своїх рейсів на четвер. За інформацією мінтранспорту, загалом було скасовано 46 міжнародних рейсів. Також зупинили рух поромів до віддалених островів. 

Tropical Storm Risk повідомляє, що швидкість вітру сягала 252 км/год: він послабшав, коли перетнув Тайванську протоку і попрямував до китайської провінції Гуандун. Найбільщі дощі пройшли у гірських і малонаселених частинах повіту Пінгтунг на півдні, а також у повітах Тайтунг і Хуалянь на східному узбережжі. Тайфун також зачепив південне портове місто Гаосюн.

Зазначається, що сильні дощі, переважно на півдні і сході острова, триватимуть до п'ятниці, 6 жовтня. 

  • Про тайфун, що наближається до Тайваню, повідомлялося 4 жовтня. Тоді внаслідок сильного дощу та вітру скасували 70 внутрішніх авіарейсів та призупинили роботу шкіл. 
тайфун
Тайвань
клімат
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