На Тайвані заявили, що Китай вивчає досвід війни в Україні для розробки власної стратегії "гібридної війни"
Генеральний директор Бюро національної безпеки Тайваню Чень Мін-Тун заявив, що Китай вивчає досвід війни в Україні для розробки власної стратегії "гібридної війни" проти Тайваню
Про це повідомляє Reuters.
"Цього року комуністичні військові запозичили досвід російсько-української війни, щоб розвинути "гібридну війну" проти Тайваню та посилити свою бойову підготовку", - сказав Чень, виступаючи в парламенті.
Після серпневих навчань Китай розширив свою "сіру зону" та гібридну діяльність проти Тайваню, особливо за допомогою дронів, які пролетіли як поблизу контрольованих Тайванем островів біля узбережжя Китаю, так і в зону ідентифікації протиповітряної оборони Тайваню, сказав Чен.
Тайвань заявляє, що військова кампанія Китаю в "сірій зоні" передбачає нерегулярну тактику, щоб виснажити ворога, не вдаючись до відкритих боїв, наприклад, часто літати в зону протиповітряної оборони Тайваню і примушувати ВПС Тайваню до сутичок.
Зазначається, що Тайвань, своєю чергою, ретельно вивчає уроки російсько-української війни, щоб належним чином відреагувати, якщо Китай, який вважає острів своєю власною територією, виконає погрози застосувати силу для забезпечення свого суверенітету.
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