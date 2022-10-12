Про це повідомляє Reuters.

"Цього року комуністичні військові запозичили досвід російсько-української війни, щоб розвинути "гібридну війну" проти Тайваню та посилити свою бойову підготовку", - сказав Чень, виступаючи в парламенті.

Після серпневих навчань Китай розширив свою "сіру зону" та гібридну діяльність проти Тайваню, особливо за допомогою дронів, які пролетіли як поблизу контрольованих Тайванем островів біля узбережжя Китаю, так і в зону ідентифікації протиповітряної оборони Тайваню, сказав Чен.

Тайвань заявляє, що військова кампанія Китаю в "сірій зоні" передбачає нерегулярну тактику, щоб виснажити ворога, не вдаючись до відкритих боїв, наприклад, часто літати в зону протиповітряної оборони Тайваню і примушувати ВПС Тайваню до сутичок.

Зазначається, що Тайвань, своєю чергою, ретельно вивчає уроки російсько-української війни, щоб належним чином відреагувати, якщо Китай, який вважає острів своєю власною територією, виконає погрози застосувати силу для забезпечення свого суверенітету.

Нагадаємо, після масованих ударів РФ по Україні Китай закликав до переговорів із Кремлем

До слова, українські спецпризначенці на півдні захопили позиції рашистів та виявили на них боєприпаси китайського виробництва