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Головна Світ Після масованих ударів РФ по Україні Китай закликав до переговорів із Кремлем

Після масованих ударів РФ по Україні Китай закликав до переговорів із Кремлем

11 жовтня, 2022 вiвторок
20:23
Світ Китай

Міністерство закордонних справ Китаю закликало сісти за стіл переговорів з Росією після масованих обстрілів України

Про це повідомляє Bloomberg.

У МЗС Китаю висловили стурбованість щодо масованих ударів армією Росії по критичній інфраструктурі та цивільних цілях в Україні.

"Ми стурбовані розвитком ситуації та закликаємо сторони вирішити розбіжності шляхом діалогу та консультацій", - заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін.

Крім того, речниця зазначила, що Пекін "готовий працювати з міжнародною спільнотою, аби продовжувати відігравати конструктивну роль у деескалації ситуації".

  • Також відзначають, що це перша подібна заява Пекіна на адресу Росії. Китай у минулому критикував західні санкції щодо Росії та не засуджував вторгнення.
  • Щодо Індії, то Прем'єр-міністр Нарендра Моді уже говорив президенту Росії, що теперішні часи – це не епоха війни. Він звернувся до Путіна під час саміту Шанхайської організації співпраці в Узбекистані.
  • Індія вперше однозначно висловилася за деескалацію конфлікту Росії з Україною.  
  • Українські спецпризначенці на півдні захопили позиції рашистів та виявили на них боєприпаси китайського виробництва. 

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Україна
Росія
Китай
російська армія
війна з Росією
ракетний удар
переговори з РФ
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