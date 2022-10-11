Після масованих ударів РФ по Україні Китай закликав до переговорів із Кремлем
Міністерство закордонних справ Китаю закликало сісти за стіл переговорів з Росією після масованих обстрілів України
Про це повідомляє Bloomberg.
У МЗС Китаю висловили стурбованість щодо масованих ударів армією Росії по критичній інфраструктурі та цивільних цілях в Україні.
"Ми стурбовані розвитком ситуації та закликаємо сторони вирішити розбіжності шляхом діалогу та консультацій", - заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін.
Крім того, речниця зазначила, що Пекін "готовий працювати з міжнародною спільнотою, аби продовжувати відігравати конструктивну роль у деескалації ситуації".
- Також відзначають, що це перша подібна заява Пекіна на адресу Росії. Китай у минулому критикував західні санкції щодо Росії та не засуджував вторгнення.
- Щодо Індії, то Прем'єр-міністр Нарендра Моді уже говорив президенту Росії, що теперішні часи – це не епоха війни. Він звернувся до Путіна під час саміту Шанхайської організації співпраці в Узбекистані.
- Індія вперше однозначно висловилася за деескалацію конфлікту Росії з Україною.
- Українські спецпризначенці на півдні захопили позиції рашистів та виявили на них боєприпаси китайського виробництва.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.3
Купівля 40.3Продаж 41.3
-
EUR
Купівля 38.72Продаж 39.95
- Актуальне
- Важливе