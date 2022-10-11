Після масованих ударів РФ по Україні Китай закликав до переговорів із Кремлем

Про це повідомляє Bloomberg.

У МЗС Китаю висловили стурбованість щодо масованих ударів армією Росії по критичній інфраструктурі та цивільних цілях в Україні.

"Ми стурбовані розвитком ситуації та закликаємо сторони вирішити розбіжності шляхом діалогу та консультацій", - заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін.

Крім того, речниця зазначила, що Пекін "готовий працювати з міжнародною спільнотою, аби продовжувати відігравати конструктивну роль у деескалації ситуації".

Також відзначають, що це перша подібна заява Пекіна на адресу Росії. Китай у минулому критикував західні санкції щодо Росії та не засуджував вторгнення.

Щодо Індії, то Прем'єр-міністр Нарендра Моді уже говорив президенту Росії, що теперішні часи – це не епоха війни. Він звернувся до Путіна під час саміту Шанхайської організації співпраці в Узбекистані.

Індія вперше однозначно висловилася за деескалацію конфлікту Росії з Україною.

Українські спецпризначенці на півдні захопили позиції рашистів та виявили на них боєприпаси китайського виробництва.

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