На телеканал "Рада" планують виділити 49,2 млн грн, - нардеп Железняк
Парламент планує витратити на телеканал "Рада" у 2023 році 49,2 млн грн
Про це повідомив у Telegram нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.
"Згідно з проєктом кошторису парламенту на наступний рік, у 2023 році на телеканал "Рада" планується витратити 49,2 млн грн", - написав Железняк.
Згідно з оприлюдненими Железняком даним, на газету "Голос України" планують виділити 23 млн 771 тис. грн.
- Раніше виконавча директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк розкритикувала появу в ефірі каналу Рада колишніх членів ОПЗЖ.
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