Про це повідомив у Telegram нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

"Згідно з проєктом кошторису парламенту на наступний рік, у 2023 році на телеканал "Рада" планується витратити 49,2 млн грн", - написав Железняк.

Згідно з оприлюдненими Железняком даним, на газету "Голос України" планують виділити 23 млн 771 тис. грн.

Раніше виконавча директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк розкритикувала появу в ефірі каналу Рада колишніх членів ОПЗЖ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb