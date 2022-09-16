Про це виконавча директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк сказала в коментарі "Детектору медіа", коментуючи появу колишніх членів ОПЗЖ в ефірі "Єдиних новин".

За її словами, завдяки каналу "Рада" діячі від ОПЗЖ створюють ілюзію впливу, якої вони не мають.

"Надаючи майданчик для суджень тим, хто прикликав сюди Росію, ви не дотримуєтесь балансу - ви наділяєте їх ореолом впливу, якого вони не мають в реальності. Це питання потрібно розв'язувати на рівні редполітик, і чітко для себе визначити, в яких випадках зрадники або терористи допустимі в вашому ефірі (щодо цього є певні виключення). Якщо ж це матеріали з ознаками замовлення, і їхня поява зумовлена складною фінансовою ситуацією на каналі, то цим має зайнятися Нацрада", - наголосила Романюк.

12 вересня телеканал "Рада" запросив до розмови в етері спільного телемарафону "Єдині новини" народного депутата Анатолія Бурміча, який був обраний від "Опозиційної платформи – За життя", а зараз входить до депутатської групи "Відбудова України"

15 вересня Касаційний адмінісуд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу проросійської політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" і таким чином остаточно заборонив її діяльність в нашій країні.

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