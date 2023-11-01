На території Києво-Могилянської академії проведуть археологічні дослідження: шукатимуть поховання гетьмана Сагайдачного

Про це інформує пресслужба КМДА, з посиланням на директорку Департаменту охорони культурної спадщини Марину Соловйову.

"На території Києво-Могилянської академії КЗ "Центр консервації предметів археології" спільно з Інститутом археології НАН України та Академією проведуть розвідувальні археологічні дослідження з розміщення фундаментів пам’ятки "Залишки Богоявленського собору Києво-Братського монастиря". Роботи ініційовано в межах Меморандумів про співпрацю", - йдеться у повідомленні.

Соловйова нагадала, що цю пам'ятку у 2022 році внесли до Переліку об’єктів культурної спадщини міста Києва. А у 2023 році - до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

У КМДА зазначили, що існує гіпотеза, згідно з якою під час спорудження мурованого Богоявленського собору було перенесено поховання гетьмана Петра Сагайдачного. Соловйова вважає, що археологічне дослідження залишків собору допоможе знайти могилу гетьмана.

Довідково. Богоявленський собор, збудований у 1690-1695 роках, як головний храм Києво-Братського монастиря, до знесення радянською владою у 1936 році, був одним із найяскравіших взірців українських барокових гетьманських храмів. Він пов’язаний з двома видатними діячами української історії – гетьманами Іваном Мазепою та Петром Сагайдачним. Вважається, що останній був похований у підземеллі собору.