ПЦУ канонізувала гетьмана Петра Сагайдачного
У середу, 20 квітня, під час богослужіння у Софії Київській вперше відбулося прославлення канонізованого гетьмана Петра Сагайдачного
Про це повідомляє LIGA.net.
Прославлення гетьмана Петра Сагайдачного на загальноцерковному рівні відбулося вперше.
"Ми прославляємо на загальноцерковному рівні нашого українського святого – святого благовірного гетьмана Петра Сагайдачного. Він прославлений у лику святих, зачислений нашою Православною церквою України", – сказав митрополит Епіфаній під час богослужіння.
Гетьман Конашевич-Сагайдачний був канонізований 25 травня 2011 року архієрейським собором Української автокефальної православної церкви, що увійшла до складу Православної церкви України під час об'єднавчого собору в грудні 2018 року. Церковне прославлення святого на місцевому рівні вперше відбулося 17 липня 2011 року в місті Самбір Львівської області.
ПЦУ встановила 20 квітня днем пам'яті святого Петра (Конашевича-Сагайдачного) для загальноцерковного шанування.
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