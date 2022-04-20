ПЦУ канонізувала гетьмана Петра Сагайдачного

Про це повідомляє LIGA.net.

Прославлення гетьмана Петра Сагайдачного на загальноцерковному рівні відбулося вперше.

"Ми прославляємо на загальноцерковному рівні нашого українського святого – святого благовірного гетьмана Петра Сагайдачного. Він прославлений у лику святих, зачислений нашою Православною церквою України", – сказав митрополит Епіфаній під час богослужіння.

Гетьман Конашевич-Сагайдачний був канонізований 25 травня 2011 року архієрейським собором Української автокефальної православної церкви, що увійшла до складу Православної церкви України під час об'єднавчого собору в грудні 2018 року. Церковне прославлення святого на місцевому рівні вперше відбулося 17 липня 2011 року в місті Самбір Львівської області.

ПЦУ встановила 20 квітня днем пам'яті святого Петра (Конашевича-Сагайдачного) для загальноцерковного шанування.

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