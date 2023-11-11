На території окупованої Запорізької області лунали вибухи біля складів РФ, - Федоров

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Гучно було в Бердянську, Бердянському та Генічеському районах - де ворог "в глибокому тилу" намагається сховати техніку і особовий склад", - йдеться у повідомленні.

За словами Федорова, окупанти одразу почали вигадувати свої версії - навчання солдатів чи робота ППО.

Він наголосив, що українські військові доводять, що безпечного тилу на українській землі для російських окупантів не існує.