На території окупованої Запорізької області лунали вибухи біля складів РФ, - Федоров
Вранці 11 листопада у тимчасово окупованій Запорізькій області пролунали гучні вибухи, де російські терористи, намагаються сховати техніку та особовий склад
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Гучно було в Бердянську, Бердянському та Генічеському районах - де ворог "в глибокому тилу" намагається сховати техніку і особовий склад", - йдеться у повідомленні.
За словами Федорова, окупанти одразу почали вигадувати свої версії - навчання солдатів чи робота ППО.
Він наголосив, що українські військові доводять, що безпечного тилу на українській землі для російських окупантів не існує.
- Раніше партизани руху "Атеш" зафіксували переміщення російської військової техніки у тимчасово окупованому Бердянську. Росіяни планують залучити її на Запорізькому напрямку.
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