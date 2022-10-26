На території школи деокупованої Херсонщини виявили 50 невикористаних боєприпасів і техніку окупантів
На деокупованій території Херсонщини в одній зі шкіл 24—25 жовтня знайшли склад невикористаних російських боєприпасів і спалену техніку окупантів
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура у фейсбуці.
Прокурори разом з СБУ, поліцією й експертами оглянули зруйновану росіянами інфраструктуру Кочубеївської громади. На території однієї зі шкіл виявили близько 50 одиниць, які передали вибухотехнікам, а також спалену бронетехніку окупантів.
Установлюють обставини сткоєння воєнних злочинів і РФ. Триває досудове розслідування щодо порушень законів і звичаїв війни (ч.ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
- 14 жовтня у будинку культури звільненої Великої Олександрівки на Херсонщині СБУ виявила склад росіян з артснарядами, боєприпасами до "градів", "ураганів", протитанковими ракетами й мінами.
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