Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура у фейсбуці.

Прокурори разом з СБУ, поліцією й експертами оглянули зруйновану росіянами інфраструктуру Кочубеївської громади. На території однієї зі шкіл виявили близько 50 одиниць, які передали вибухотехнікам, а також спалену бронетехніку окупантів.

Установлюють обставини сткоєння воєнних злочинів і РФ. Триває досудове розслідування щодо порушень законів і звичаїв війни (ч.ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

14 жовтня у будинку культури звільненої Великої Олександрівки на Херсонщині СБУ виявила склад росіян з артснарядами, боєприпасами до "градів", "ураганів", протитанковими ракетами й мінами.

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