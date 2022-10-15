Понад 500 артснарядів, боєприпасів до РСЗВ, протитанкові ракети, міни: на звільненій території Херсонщини виявили склад росіян
У звільненій Великій Олександрівці на Херсонщині СБУ виявила склад росіян з артснарядами, боєприпасами до "градів", "ураганів", протитанковими ракетами й мінами
Про це повідомила СБУ в телеграмі.
Замаскований склад розташовувався в селищному будинку культури. СБУ виявила понад 500 артснарядів і боєприпасів до "ураганів" і "градів", більш ніж 100 протитанкових керованих ракет і протитанкових мін.
Усе вилучене озброєнння загарбників передали на потреби ЗСУ.
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