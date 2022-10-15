Про це повідомила СБУ в телеграмі.

Замаскований склад розташовувався в селищному будинку культури. СБУ виявила понад 500 артснарядів і боєприпасів до "ураганів" і "градів", більш ніж 100 протитанкових керованих ракет і протитанкових мін.

Усе вилучене озброєнння загарбників передали на потреби ЗСУ.

7 жовтня над Великою Олександрівкою на Херсонщині підняли український прапор.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb