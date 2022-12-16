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Головна війна з Росією На територію Запорізької області зайшов батальйон найманців з Північного Кавказу, - боєць "Легіону Свободи" Денисов
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На територію Запорізької області зайшов батальйон найманців з Північного Кавказу, - боєць "Легіону Свободи" Денисов

16 грудня, 2022 п'ятниця
16:35
війна з Росією окупанти

Костянтин Денисов, боєць "Легіону Свободи" з Запоріжжя, зауважив, якщо раніше заходили найманці, якими доукомплектовували діючі військові частини ворога, то зараз зайшов вже сформований батальйон вояків

Про це він розповів в етері Еспресо.

"У Запорізькій області наші військові добряче надавали росіянам за останні дні, багато у противника 200-х та 300-х. Навіть довелося ворогу терміново з Криму приганяти нові карети швидкої допомоги, десь близько 90 машин вони загнали", - розказав боєць "Легіону Свободи".

Костянтин Денисов зазначив, що саме через це росіяни посилили обстріли, близько 15 громад області перебувають під постійним вогнем.

"Також сьогодні, 16 грудня, ми отримали інформацію, що на території області з'явилися найманці з невизнаної Абхазії, зокрема бандити з так званої бригади "П'ятнашка", які воювали й за Донецький аеропорт, і на інших важливих ділянках. Ймовірно, вони прибули ділитися бойовим досвідом. Крім того, зайшли декілька підрозділів з Північного Кавказу. Якщо раніше тут були групи найманців, якими доукомплектовували частини, що вже діяли, то зараз зайшов батальйон, який сформували виключно з найманців з Північного Кавказу", - повідомив Денисов.

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Україна
Росія
Крим
ЗСУ
окупанти
Запорізька область
аеропорт Донецька
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