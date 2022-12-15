Про це інформує голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Ворог продовжує тероризувати обстрілами наші мирні громади. У багатостраждальному м.Оріхів внаслідок потрапляння двох ракет, випущених з літака", - пише очільник області.

Повідомляється, що внаслідок влучань російських ракет поранені два працівники місцевого КП "Водоканал", зокрема один з них у важкому стані.

Нині постраждалим надається медична допомога.

"Оріхів тримається під обстрілами. Війна триває!" - наголосив Старух.