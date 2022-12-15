Окупанти вдарили ракетами по Оріхову на Запоріжжі, є постраждалі
В Оріхові Запорізької області зафіксувати два влучання ракет з російського літака. Внаслідок обстрілу постраждали дві людини
Про це інформує голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Ворог продовжує тероризувати обстрілами наші мирні громади. У багатостраждальному м.Оріхів внаслідок потрапляння двох ракет, випущених з літака", - пише очільник області.
Повідомляється, що внаслідок влучань російських ракет поранені два працівники місцевого КП "Водоканал", зокрема один з них у важкому стані.
Нині постраждалим надається медична допомога.
"Оріхів тримається під обстрілами. Війна триває!" - наголосив Старух.
- У ніч проти 6 грудня російсько-окупаційні війська завдали ракетний удар по передмістю Запоріжжя. Внаслідок обстрілу є руйнування.
- 8 грудня за добу у Запорізькій області надійшло 33 повідомлення про руйнування будинків громадян і об'єктів інфраструктури внаслідок російських обстрілів.
- Також ЗСУ завдали удару по району зосередження загарбників у Запорізькій області, унаслідок чого 240 російських солдатів зазнали поранень.
- Сергій Лишенко, депутат Запорізької обласної ради та волонтер, зазначив, що завдяки ЗСУ окупанти не наближуються до тих рубежів, з яких раніше вони вели вогонь системами С-300.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.47
Купівля 39.47Продаж 40.18
-
EUR
Купівля 41.11Продаж 42.17
- Актуальне
- Важливе