"На терор потрібно відповідати санкціями", - вечірнє звернення Володимира Зеленського

Про це повідомив Президент у вечірньому зверненні.

Сьогодні стало відомо, що Британія розширила санкційний список проти Росії, до нього додалися ще десятки людей і організацій.

"Це правильна тенденція, і я вдячний Британії за незмінну твердість у санкційних питаннях. Це приклад, який варто наслідувати й усім іншим у західному світі", - прокоментував Зеленський.

Також Президент закликав відповідати на ціновий терор європейців терором, а саме - санкціями.

"Зокрема, сьогоднішні повідомлення про чергове спровоковане зростання газових цін на європейській біржі вище 2 тисяч доларів за тисячу кубів – це вже достатній привід, щоб розширити санкції проти Росії... Москва робить усе, щоб ця зима стала для європейських країн найбільш жорсткою. На терор потрібно відповідати. Відповідати санкціями", - сказав він.

25 липня Президент заявив, що Росія не збирається відновлювати постачання газу європейським країнам, як вона зобовʼязана це робити за контрактами.

26 липня Велика Британія розширила особисті санкції проти чиновників Росії. У список персональних санкцій проти РФ було додано 42 особи.

26 липня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відзначив президента України Володимира Зеленського нагородою Вінстона Черчилля.

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