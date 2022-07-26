"На терор потрібно відповідати санкціями", - вечірнє звернення Володимира Зеленського
Чергове спровоковане зростання газових цін на європейській біржі вище 2 тисяч доларів за тисячу кубів – це достатній привід, щоб розширити санкції проти Росії
Про це повідомив Президент у вечірньому зверненні.
Сьогодні стало відомо, що Британія розширила санкційний список проти Росії, до нього додалися ще десятки людей і організацій.
"Це правильна тенденція, і я вдячний Британії за незмінну твердість у санкційних питаннях. Це приклад, який варто наслідувати й усім іншим у західному світі", - прокоментував Зеленський.
Також Президент закликав відповідати на ціновий терор європейців терором, а саме - санкціями.
"Зокрема, сьогоднішні повідомлення про чергове спровоковане зростання газових цін на європейській біржі вище 2 тисяч доларів за тисячу кубів – це вже достатній привід, щоб розширити санкції проти Росії... Москва робить усе, щоб ця зима стала для європейських країн найбільш жорсткою. На терор потрібно відповідати. Відповідати санкціями", - сказав він.
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