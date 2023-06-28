На тимчасово окупованих територіях Донеччини й Луганщини виник дефіцит палива
Росіяни загострюють гуманітарну кризу на тимчасово окупованих територіях Донеччини й Луганщини. Зокрема там виник дефіцит палива і бракує робочих рук
Про це повідомив Центр нацспротиву.
Найгірша ситуація з паливом склалася в Маріуполі та Довжанську.
"Через злочинну мобілізацію на тимчасово окупованих територіях там виник дефіцит робітничих чоловічих рук. Зокрема, бракує шахтарів, металургів, інженерів, будівельників, слюсарів, водіїв, лікарів та інших спеціальностей", - розповіли в ЦНС.
"Загалом ситуація на ТОТ Донеччини критична. Ціни постійно зростають. Комунальні послуги зросли на 20%, паливо на 20%. Продукти першої необхідності за пів року зросли від 20 до 45%", - додали там.
- Раніше цього місяця стало відомо про затримки зарплат на тимчасово окупованому Донбасі. Водії міськводоканалу окупаційної адміністрації у Маріуполі оголосили страйк через невиплату зарплати впродовж двох місяців.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.74
Купівля 36.74Продаж 37.48
-
EUR
Купівля 40.38Продаж 41.26
- Актуальне
- Важливе