Про це повідомив Центр нацспротиву.

Найгірша ситуація з паливом склалася в Маріуполі та Довжанську.

"Через злочинну мобілізацію на тимчасово окупованих територіях там виник дефіцит робітничих чоловічих рук. Зокрема, бракує шахтарів, металургів, інженерів, будівельників, слюсарів, водіїв, лікарів та інших спеціальностей", - розповіли в ЦНС.

"Загалом ситуація на ТОТ Донеччини критична. Ціни постійно зростають. Комунальні послуги зросли на 20%, паливо на 20%. Продукти першої необхідності за пів року зросли від 20 до 45%", - додали там.