На ТОТ Луганщини бракує вакцин для новонароджених, - ОВА
На тимчасово окупованій території Луганської області спостерігається дефіцит вакцин для новонароджених, а у Новопскові загарбники удвічі підняли ціни на продукти
Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Зазначається, що на окупованих територіях регіону є проблеми із надходженням вакцини для щеплення проти туберкульозу, яку необхідно чекати по декілька місяців.
Вакцини від кашлюку, дифтерії та правця для новонароджених у багатьох містах так званої ЛНР відсутні взагалі.
Крім того, голова ОВА повідомив, що вартість продуктів в окупованому Новопскові у декілька разів вища, ніж у Воронежі – найближчому російському обласному центрі. У середньому їжа коштує удвічі дорожче.
"Через свавілля місцевої влади та бізнесу люди вимушені їздити за 300 км, аби купити найнеобхідніше. Розрекламоване так званою владою "ЛНР" регулювання цін на Новопсковщині, як і в багатьох інших громадах, не діє", - зауважив Лисогор.
- Напередодні повідомлялося. що місцеве населення ТОТ Луганщини вимушене "евакуйовуватися" на територію Росії через бездіяльність окупаційної "влади", складну безпекову ситуацію, брак ліків та знищену інфраструктуру.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.79 Купівля 36.79Продаж 37.39
- EUR Купівля 39.87Продаж 40.94
- Актуальне
- Важливе