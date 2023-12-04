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На ТОТ Луганщини бракує вакцин для новонароджених, - ОВА

4 грудня, 2023 понедiлок
08:49
Суспільство Вакцинація

На тимчасово окупованій території Луганської області спостерігається дефіцит вакцин для новонароджених, а у Новопскові загарбники удвічі підняли ціни на продукти

Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що на окупованих територіях регіону є проблеми із надходженням вакцини для щеплення проти туберкульозу, яку необхідно чекати по декілька місяців.

Вакцини від кашлюку, дифтерії та правця для новонароджених у багатьох містах так званої ЛНР відсутні взагалі.

Крім того, голова ОВА повідомив, що вартість продуктів в окупованому Новопскові у декілька разів вища, ніж у Воронежі – найближчому російському обласному центрі. У середньому їжа коштує удвічі дорожче.

"Через свавілля місцевої влади та бізнесу люди вимушені їздити за 300 км, аби купити найнеобхідніше. Розрекламоване так званою владою "ЛНР" регулювання цін на Новопсковщині, як і в багатьох інших громадах, не діє", - зауважив Лисогор.

  • Напередодні повідомлялося. що місцеве населення ТОТ Луганщини вимушене "евакуйовуватися" на територію Росії через бездіяльність окупаційної "влади", складну безпекову ситуацію, брак ліків та знищену інфраструктуру.
Здоров'я
Україна
Росія
Медицина
Луганщина
вакцина
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
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