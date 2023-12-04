На ТОТ Луганщини бракує вакцин для новонароджених, - ОВА

Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що на окупованих територіях регіону є проблеми із надходженням вакцини для щеплення проти туберкульозу, яку необхідно чекати по декілька місяців.

Вакцини від кашлюку, дифтерії та правця для новонароджених у багатьох містах так званої ЛНР відсутні взагалі.

Крім того, голова ОВА повідомив, що вартість продуктів в окупованому Новопскові у декілька разів вища, ніж у Воронежі – найближчому російському обласному центрі. У середньому їжа коштує удвічі дорожче.

"Через свавілля місцевої влади та бізнесу люди вимушені їздити за 300 км, аби купити найнеобхідніше. Розрекламоване так званою владою "ЛНР" регулювання цін на Новопсковщині, як і в багатьох інших громадах, не діє", - зауважив Лисогор.