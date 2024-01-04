На ТОТ російські воєнні злочинці виступають у дитсадках, прагнучи "виховати" з дітей яничарів, - Центр нацспротиву

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Окупанти організовують виступи воєнних злочинців перед українськими дітьми у місцевих дитсадках. З самого малечку дітей змушують слухати ґвалтівників, грабіжників, найманців й інші окупантів з віддалених районів імперії. Таким чином ворог планує змінити самоідентифікацію дітей, та виховати яничарів", - йдеться у повідомленні.

ЦНС зазначає, що такі дії окупантів підпадають під одну з ознак геноциду за міжнародним правом.

"Кожен дотичний до організації таких "дитячих свят" понесе відповідальність за злочини перед українським народом, адже сама РФ видасть колаборантів, адже зрадники нікому не потрібні", - наголошує Центр нацспротиву.

Раніше стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях окупанти позбавляють дітей можливості здобувати українську освіту та погрожують депортацією та дитбудинками тим, хто відмовляється навчатись за програмою РФ.



