На трасі біля Чкаловського на Харківщині підірвалися робітники дорожньої служби, є загиблі та поранені

Про це інформує в телеграмі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"В області залишається високою мінна небезпека. Чи не щодня є постраждалі серед мирного населення. Сьогодні на трасі біля Чкаловського в Чугуївському районі підірвалися працівники дорожньої служби", - розповів Синєгубов.

Повідомляється, що дві людини загинули на місці, ще двох - ушпиталили медики.

Нині піротехніки працюють щодня та вже знищили 45 тисяч вибухонебезпечних предметів: "Але скільки ще триватиме процес - прогнозувати складно, адже окупанти замінували величезні території".

На звільнених територіях Бериславського району Херсонської області заборонили відвідувати лісосмуги, лісонасадження та сільськогосподарські угіддя.

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