На трасі біля Чкаловського на Харківщині підірвалися робітники дорожньої служби, є загиблі та поранені
На трасі біля Чкаловського в Чугуївському районі Харківської області підірвалися працівники дорожньої служби - двоє людей загинули, ще двоє - перебувають у медзакладі
Про це інформує в телеграмі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"В області залишається високою мінна небезпека. Чи не щодня є постраждалі серед мирного населення. Сьогодні на трасі біля Чкаловського в Чугуївському районі підірвалися працівники дорожньої служби", - розповів Синєгубов.
Повідомляється, що дві людини загинули на місці, ще двох - ушпиталили медики.
Нині піротехніки працюють щодня та вже знищили 45 тисяч вибухонебезпечних предметів: "Але скільки ще триватиме процес - прогнозувати складно, адже окупанти замінували величезні території".
- На звільнених територіях Бериславського району Херсонської області заборонили відвідувати лісосмуги, лісонасадження та сільськогосподарські угіддя.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.87
Купівля 39.87Продаж 40.65
-
EUR
Купівля 38.99Продаж 40.01
- Актуальне
- Важливе