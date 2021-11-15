На цифрових платформах з'явилась повна дискографія гурту "Мертвий півень”

Про це повідомляє Еспресо.TV.

До цього на цифрових платформах був лише останній альбомом гурту "Радіо Афродита". Відтепер на на стримінгових сервісах Apple Music, Spotify, YouTube Music та Deezer доступні студійні альбоми гурту, записи їх виступів, збірки.



Серед них, зокрема, студійні альбоми:

Ето (1993);

Мертвий півень ‘93 (1992);

Il Testamento (1996);

Міський Бог Ерос (1997);

Шабадабада (1998);

Пісні Мертвого Півня (2006);

Вибраний народом (2008);

Made in ЮА (2009);

Радіо Афродита (2011).

Крім цього, у відкритому доступі на платформах - мініальбом Кримінальні Сонети (за участі Юрія Андруховича) 2008 року, концертні альбоми Підземне Зоо. Live In Studio (1994) й Афродизіяки (за участі Віктора Морозова) (2003), та збірка “Вибране” (2009).



Довідка: Гурт "Мертвий півень виник у Львові у 1989 році й проіснував до 2011.Однією з найупізнаваніших рис колективу стали пісні на вірші українських поетів.

Нагадаємо, співзасновник гурту “Мертвий півень” Місько Барбара помер від інфаркту на 50-му році життя, 11 жовтня 2021 року.





