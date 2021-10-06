На Україну насуваються заморозки та штормовий вітер, - синоптик Наталка Діденко

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.

Завтра, 7 жовтня, штормові пориви вітру можливі в західній частині України, в Криму, Приазов'ї, у більшості східних областей, на Херсонщині та у Дніпрі з районами.

Опадів у четвер не передбачається в Україні - все ще антициклон.

Температура повітря вночі низька, +1°C…+7°C, місцями заморозки (окрім крайнього півдня та Закарпаття), протягом дня передбачається +10°C…+15°C, на Закарпатті +15°C…+19°C.

У Києві 7 жовтня дощі малоймовірні.

Вночі +1°C…+4°C, на околицях можливі заморозки, вдень потепліє до +13°C.

Також відчуття холоду додаватиме східний поривчастий вітер.

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