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На ведення воєнних дій Україна витрачає $10 млрд на місяць, - Мінфін

2 квітня, 2022 субота
16:40
Економіка ЗСУ

У Міністерстві фінансів підрахували, що місяць ведення воєнних дій обійшовся Україні майже у $10 млрд

Про це повідомляє Офіс президента України

За підрахунками Міністерства фінансів, на місяць воєнних дій Україна витрачає приблизно $10 млрд. 

Відповідну інформацію було оприлюднено під час наради Володимира Зеленського з економічними блоками Офісу президента та Кабінету міністрів.

Також на нараді обговорили джерела фінансування витрат, власні податкові надходження та допомогу міжнародних партнерів, стан української економіки на другому місяці повномасштабної російської агресії.

Крім цього, на нараді присвятили увагу початку посівної кампанії та забезпечення аграріїв пальним. 

Було розглянуто шляхи диверсифікації імпорту пального та захисту енергетичної інфраструктури України від бомбардувань російською армією.

  • Нагадаємо, 29 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що втрати України через повномасштабну російську агресію складають понад $1 трлн

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Володимир Зеленський
Мінфін
Міністерство фінансів
російська агресія
Офіс президента
бойові дії
воєнні дії
російське вторгнення
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