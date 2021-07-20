На величезному прискорювачі корабля Starship вперше увімкнули три двигуни

Про це повідомляє ЛІГА.Новости.



Спочатку на короткий час увімкнули усього три двигуни Raptоr.

Голова компанії SpaceX Ілон Маск повідомив, що на прискорювачі буде 33 двигуни приблизно по 230 тонн тяги на рівні моря кожний, усі Raptоr будуть однаковими, але зовнішнє їх кільце з 20 штук зроблять нерухомим, без кардана і приводів вектора тяги.

Цей ступінь використають, ймовірно, лише для наземних тестів. Як уточнив Маск в коментарі в Twitter, в залежності від прогресу з B4 "можемо спробувати зробити тест з дев'ятьма двигунами на В3".