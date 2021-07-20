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Головна Світ На величезному прискорювачі корабля Starship вперше увімкнули три двигуни

На величезному прискорювачі корабля Starship вперше увімкнули три двигуни

20 липня, 2021 вiвторок
08:24

SpaceX вперше увімкнули двигуни на величезному прискорювачі корабля Starship під час випробувань в південному Техасі

Про це повідомляє ЛІГА.Новости.

Спочатку на короткий час увімкнули усього три двигуни Raptоr.

Голова компанії SpaceX Ілон Маск повідомив, що на прискорювачі буде 33 двигуни приблизно по 230 тонн тяги на рівні моря кожний, усі Raptоr будуть однаковими, але зовнішнє їх кільце з 20 штук зроблять нерухомим, без кардана і приводів вектора тяги.

Цей ступінь використають, ймовірно, лише для наземних тестів. Як уточнив Маск в коментарі в Twitter, в залежності від прогресу з B4 "можемо спробувати зробити тест з дев'ятьма двигунами на В3".


 

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Ілон Маск
SpaceX
Starship
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