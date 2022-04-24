На Великдень росіяни вбили двох дітей на Донеччині, - голова ОВА

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у telegram.

За його словами, життя двох дітей з Очеретинської громади забрали російські окупанти великоднього ранку.

"Будинок на вулиці Миру, де жила їхня родина, було зруйновано, дівчатка 14 і 5 років загинули. За злочини, які коять окупанти на нашій землі, їм не буде прощення - ні від Бога, ні від людей", - написав Кириленко.

Він закликав земляків, які легковажать небезпекою і недооцінюють нелюдську жорстокість росіян евакуюватись з прифронтової зони.

"Бережіть життя - своє і своїх дітей. Саме це, а не обжиті квартири й будинки, є найвищою цінністю. Усе зруйноване відновимо. Головне - зупинити орду. А цивільним - вижити", - наголосив Кириленко.



23 квітня в Одесі внаслідок російського ракетного обстрілу загинули восьмеро людей, в тому числі й тримісячна дитина.

Станом на 23 квітня від рук російських окупантів в Україні з початку повномасштабного вторгнення загинуло щонайменше 208 дітей та 387 було поранено.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb