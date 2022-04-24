На Великдень росіяни вбили двох дітей на Донеччині, - голова ОВА
У неділю, 24 квітня, внаслідок російського обстрілу в Очеретинскій громаді на Донеччині загинули дівчатка 5 та 14 років
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у telegram.
За його словами, життя двох дітей з Очеретинської громади забрали російські окупанти великоднього ранку.
"Будинок на вулиці Миру, де жила їхня родина, було зруйновано, дівчатка 14 і 5 років загинули. За злочини, які коять окупанти на нашій землі, їм не буде прощення - ні від Бога, ні від людей", - написав Кириленко.
Він закликав земляків, які легковажать небезпекою і недооцінюють нелюдську жорстокість росіян евакуюватись з прифронтової зони.
"Бережіть життя - своє і своїх дітей. Саме це, а не обжиті квартири й будинки, є найвищою цінністю. Усе зруйноване відновимо. Головне - зупинити орду. А цивільним - вижити", - наголосив Кириленко.
- 23 квітня в Одесі внаслідок російського ракетного обстрілу загинули восьмеро людей, в тому числі й тримісячна дитина.
- Станом на 23 квітня від рук російських окупантів в Україні з початку повномасштабного вторгнення загинуло щонайменше 208 дітей та 387 було поранено.
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