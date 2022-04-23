Від початку повномасштабної агресії РФ в Україні загинуло 208 дітей
Від рук російських окупантів в Україні з початку повномасштабного вторгнення загинуло щонайменше 208 дітей та 387 було поранено
Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила у telegram.
За її словами, фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити неможливо через активні бойові дії.
"Станом на 8 годину 23 квітня за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження, з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 208 дітей та постраждало 387 дітей. Фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити не є можливим через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії", - написала Денісова.
- 22 квітня повідомлялося, що внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 208 дітей і 376 постраждало.
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