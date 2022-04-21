Від початку повномасштабної війни в Україні загинуло вже 208 дітей, ще 376 отримали поранення, - ювенальні прокурори
Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 208 дітей і 376 постраждали. Росіяни пошкодили 1141 український заклад освіти, 99 із яких повністю знищили
Про це повідомив Офіс генпрокурора.
"Більше ніж 584 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. При цьому 208 дітей загинуло. Та 376 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - заявили ювенальні прокурори.
Дані не остаточні, адже триває їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
За інформацією ювенальних прокурорів, найбільше дітей постраждало в Києві - 16, Донецькій області - 119, Київській - 113, Харківській - 91, Чернігівській - 57, Херсонській - 44, Миколаївській - 41, Луганській - 36, Запорізькій - 25, Сумській - 16, Житомирській - 15.
Унаслідок російського артилерійського обстрілу Нової Зорі Білозерського району Херсонської області 20 квітня та влучання снаряду в житловий будинок загинуло двоє людей, зокрема 16-річний підліток.
Під час обстрілу об’єктів цивільної інфраструктури Миколаєва 20 квітня 11-річна дівчинка зазнала поранень.
Під час фіксації злочинів у Бородянці на Київщині виявили тіло 15-річної дівчинки, яка отримала смертельне поранення легень.
У першій половині березня у Клавдієво-Тарасовому Бучанського району Київської області росіяни обстріляли цивільний автомобіль у якому їхав чоловік із двома доньками 7 та 11 років. Діти отримали тяжкі поранення. Молодша дитина померла, не приходячи до тями, а старшу вдалося врятувати.
Під час фіксації злочинів на Київщині встановили, що 4 березня внаслідок обстрілу в Гореничах отримали поранення батько та його 7-річна донька.
Унаслідок обстрілу Кремінної Луганської області 13 березня був поранений 13-річний підліток.
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