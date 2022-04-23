На Великдень у Закарпатській області вперше запровадять комендантську годину
У Закарпатській області у Великодню ніч комендантська година триватиме з 23:00 до 5:00
Про це на брифінгу повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита, передає Укрінформ.
Триватиме комендантська година до 5 ранку. Далі розпочнеться освячення пасок у храмах області.
У разі оголошення повітряної тривоги вірянам радять перейти в укриття.
У ОВА зазначили, що на Закарпатті комендантська година вводиться вперше із початку повномасштабної війни.
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